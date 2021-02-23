الخارجية التونسية: الجزائر شدّدت إجراءات غلق حدودها لمجابهة عدوى كورونا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تبعا لما راج من معلومات حول غلق السلطات الجزائرية لحدودها مع تونس، وعلى إثر الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الجزائري، فإن السلطات الجزائرية أفادت بان تشديد اجراءات غلق حدودها املته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس « كورونا » وهو إجراء ينسحب على مختلف حدودها وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم.

وأكدت الخارجية التونسية أنّ التواصل الدبلوماسي يبقى مع الجزائر قائما لمتابعة الحالات الانسانية والمستعجلة.

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