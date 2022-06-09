الخارجية التونسية تنفي « نفيا قطعيا » وجود محادثات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني

نفت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الخميس، نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الصهيوني المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم، مؤكدة أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا، كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، سندا للفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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