الخارجية التونسية: نعمل مع كافة المتدخلين لإجلاء التونسيين من أوكرانيا

أعلن مدير الديبلوماسية العامة والإعلام في وزارة الشؤون الخارجية محمد الطرابلسي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، أن السلطات التونسية بصدد التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة والدول الصديقة لإجلاء التونسيين بأوكرانيا.

وكشف المتحدث بأنه لا تتوفر لهم معطيات كاملة حول أعداد التونسيين المتواجدين في مناطق التوتر في الحدود التونسية الأوكرانية، مبرزا بأن حوالي 200 تونسي لحدود الآن سجلوا في المنصة التي تم تخصيصها لهم لإتمام عملية الإجلاء.

وكانت وزارة الخارجية قد دعت مطلع الأسبوع الجاري، أفراد جاليتنا المتواجدين بالأراضي الأوكرانية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن سلطات بلد الإقامة، حاثة أفراد الجالية المقيمين بصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم.

وكانت روسيا قد بدأت فجر اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا .

كلمات البحث :أوكرانيا;الخارجية التونسية;تونسيين