الخارجية: الرؤية الأمريكية تنحرف بالقضية الفلسطينية عن الشرعية

ترأس كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم السبت 1 فيفري 2020، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك للتباحث حول الرؤية الأمريكية لما يسمى « بصفقة القرن ».

وشدد كاتب الدولة للشؤون الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، على أن الرؤية الأمريكية تنحرف بالقضية الفلسطينية عن الشرعية والمرجعيات التي كرستها المجموعة الدولية على مدى العقود الماضية.

كما جدد صبري باش طبجي تأكيد تونس على أن العدالة والحقوق الفلسطينية ليست للمساومة وأن دعم تونس للشعب الفلسطيني على عهده في مساندة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستلقة على أرضه على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح كاتب الدولة في كلمته أن تونس تنبه إلى أن نسف المرجعيات القائمة لعملية السلام وعدم التوصل إلى حلول ترقى إلى عدالة القضية الفلسطينية من شأنه أن يغذي التوتر في منطقتنا العربية، وأن يؤجج الصراعات بما يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم.

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