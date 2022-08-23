الخارجية: الوزير الأول الياباني سيشارك عن بعد في « تيكاد 8»

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الجانبان التونسي والياباني يُواصلان مشاوراتهما بشكل حثيث لضمان أفضل شروط النجاح لندوة تيكاد8 الدولية الهامّة، وذلك في أفق احتضان بلادنا للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا يوميْ 27 و28 أوت الجاري وعلى إثر الإعلان عن إصابة الوزير الأول الياباني، Fumio Kishida ، بفيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن الوزير الأوّل الياباني قد أكّد، وفق بلاغ صادر عن الحكومة اليابانية، مُشاركته عن بُعد في كافّة أشغال الندوة، وشدّد في هذا الصّدد على الأهمية التي يوليها اليابان لنجاح ندوة « تيكاد 8″ التي ستُمثّل الإطار الأمثل للتباحث، على أعلى مُستوى ولأوّل مرّة إثر جائحة كوفيد-19، حول مُستقبل الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان والآليّات الملموسة الكفيلة بتعزيزها وضمان استدامتها.

كما أبرز الوزير الأول الياباني أن ندوة « تيكاد 8″ تمثل فرصة للتأكيد مجددا على التزام اليابان بأن يظلّ شريكا فاعلا واستراتيجيا لإفريقيا، علما وأن وزير الخارجية الياباني Yoshimasa Hayashi سيترأس حضوريّا وفد بلاده المشارك في أشغال الندوة.

من جانبها، أكدت تونس مجددا جاهزيتها التامة لاحتضان « تيكاد 8 » وإنجاح مختلف فعالياتها وذلك بالتنسيق الكامل مع الجانب الياباني والاتحاد الإفريقي ومختلف الجهات المشاركة في التنظيم، حتى تكون هذه الندوة الدولية محطة فارقة على درب الشراكة الإفريقية- اليابانية والإفريقية-الإفريقية ودفعا لتعزيز الاستثمارات الخارجية ببلادنا.

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