الخارجية تؤكد أنها في تواصل مستمر مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنها في تواصل مُستمرّ مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا من خلال سفارتنا بموسكو وقنصليتنا الشرفية بكييف والجمعيات التونسية الناشطة بهذا البلد، وكذلك مع السلطات الأوكرانية التي أكّدت بأن الوضع الداخلي الراهن يسير بشكل طبيعي بما لا يدعو للقلق بالنسبة لأفراد جاليتنا وخاصة الطلبة باعتبار تواصل الدروس بالجامعات الأوكرانية بصفة عادية وتوفّر الرحلات الجوية من وإلى هذا البلد.

وشددت الوزارة على أنه لم يتمّ، إلى حدّ الآن، تسجيل صعوبات تُذكرُ فيما يتعلّق بوضع جاليتنا بأوكرانيا، داعية كل مواطنينا المتواجدين بهذا البلد إلى ضرورة التواصل مع سفارتنا بموسكو قصد تحيين بياناتهم والتبليغ عن الصعوبات التي قد تعترضهم، وذلك تحسّبا لكلّ تطوّرات قد تطرأ على الأوضاع في المنطقة.

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