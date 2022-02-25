الخارجية تجتمع بمنظمات دولية للمساعدة على تأمين إجلاء التونسيين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تمّ عقد اجتماع تنسيقي عاجل مع كل من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتونس ومكتب المنظمة الدولية للهجرة ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون الممكنة عبر مكاتب هذه المنظمات بأوكرانيا وبكل من رومانيا وفرصوفيا من أجل المساعدة على تأمين خروج أفراد جاليتنا عبر منافذ آمنة باتجاه المعابر الحدودية البرية الممكنة مع دولتي بولونيا ورومانيا.

كما طلبت الوزارة إفادتها في أقرب الآجال المتاحة بما يمكن أن تتخذه هذه المنظمات من تدابير في الغرض لتسهيل عمليات الإجلاء في أفضل الظروف.

وأبرز ممثلو المنظمات أن مكاتبهم بالدول المذكورة وكذلك بمقراتهم المركزية بجنيف بصدد دراسة الوضع وتقييمه وسيتم على ذلك الأساس وضع الخطط اللازمة لعمليات الإنقاذ والإجلاء وتحديد إذا ما سيتم إقرار مسالك إنسانية.

وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد للتنسيق مع الجهات التونسية ومساعدتها في عمليات الإجلاء وفقا لتطورات الساعات القادمة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنها على جميع أفراد الجالية أخذ جميع تدابير الحيطة والحذر وعدم المجازفة بالمغادرة دون تنسيق مسبق.

وستقوم الوزارة بموافاة أفراد الجالية أولًا بأول بما يُستجد من تعليمات وإرشادات بشأن تطورات الوضع وعمليات المغادرة.

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