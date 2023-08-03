الخارجية تدعو التونسيّين بالنيجر للتواصل مع بعثتنا الدبلوماسية بواقادوقو لتسهيل عودتهم إلى تونس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الخميس، على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية النيجر الشقيقة، أنها تتابع بصفة مستمرة، وبالتنسيق مع سفارتنا بواقادوقو (بوركينافاسو)، وضعية أفراد جاليتنا بهذا البلد الشقيق.
ودعت الوزارة التونسيّين المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس للتواصل مع بعثتنا الدبلوماسية بواقادوقو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال.
وفيما يلي معطيات التواصل مع سفارة الجمهورية التونسية بواقادوقو:
هاتف قارّ:0022625376237
هاتف جوّال: 0022655463848
عنوان البريد الالكتروني:
at.ouaga@diplomatie.gov.tn
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