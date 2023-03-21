الخارجية: تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي انتقائية وتونس منفتحة على أي شراكة قائمة على الاحترام

اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم 20 مارس 2023، الموافق لعيد إستقلال تونس والذي يتزامن أيضا مع العيد السنوي للفرنكوفونية، غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا.

وتتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 جويلية 2021.

ورحّبت تونس بالدعم البنّاء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا، مشددة على أنها تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها، كما تجلى ذلك، إلى حد كبير، في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، الصادر في نفس اليوم.

وكان جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن قد أعلن أنه سيطلب من عضوين من مجلس الشؤون الخارجية، « السفر فورا إلى تونس، لتقييم الوضع وإعداد تقرير في الغرض، لتحديد الخطوات المقبلة في قادم الأيام »، مشيرا إلى أن « الوضع مقلق في تونس، هذا البلد الجار والشريك .. وما يحدث فيه له تأثير مباشر علينا ».

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