الخارجية تنفي فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية

نفت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم السبت، ما تم تداوله من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية.

وأكدت السلطات التونسية أنه لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد التونسية عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية وأنه يجري قبول المسافرين الوافدين إلى تونس وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الفارطة دون أي اجراءات جديدة أو إضافية.

وشددت الوزارة على أن جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم.

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