الخارجية تنفي منع السلطات عددا من الليبيين من دخول تونس

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الاثنين، نفيا قاطعا ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية عددا من الاشقاء الليبيين من دخول أراضيها، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وذكرت الوزارة أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد_19 والتوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

وفي إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، ستعقد اللجنتان العلميتان التونسية والليبية اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه.

وأكدت الوزارة أن نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما وفي الحرص المشترك على الارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى استراتيجي استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والتنمية والرفاه.

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