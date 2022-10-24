الخارجية: تونس لن تدّخر جهدا لإرساء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا

أكدت تونس في بيان لها اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، بمناسبة إحيائها وسائر المجموعة الدولية «يوم الأمم المتحدة » الذي يوافق هذه السنة مرور 77 عاما على دخول الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة، التزامها بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والانخراط الفاعل صلب منظومة العمل متعدّد الأطراف ومعاضدة جميع الجهود الرامية إلى تطوير أداء المنظمة الأمميّة وإكساب أجهزتها مزيدا من النجاعة والفاعلية وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية ودفع مسارات التسوية السلميّة للنزاعات وتكريس ثقافة السلام وحقوق الانسان ودعم التنمية المستدامة.

وشددت وزارة الشؤون الخارجية، على أن تونس لن تدخر جهدا على الساحتين الدولية والإقليمية من أجل إرساء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا، تُحترم فيه الشرعية الدولية وإرادة الشعوب وسيادتها وكرامتها.

واعتبرت تونس أن التعاون متعدد الأطراف اليوم بقيادة الأمم المتحدة ليس خيارا وإنما هو ضرورة لضمان استجابة فاعلة للتحديات الدولية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية 2030 وعدم ترك أحد خلف الركب.

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