الخارجية تُؤكّد رفضها أيّ شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّ أيّ شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى وإن تعلّق الأمر بمقابلات رياضية، مرفوض.

وشددت الخارجية على أنّ خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب كيان الاحتلال الصهيوني في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المُقامة حاليا بهلسنكي، يعتبر تجاوزا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفا للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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