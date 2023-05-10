الخارجية : «ضحيتا عملية جربة من الزوار تونسي وفرنسي»

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها، أن الضحيتين الاثنين من الزوار في عملة جربة التي جدت مساء الثلاثاء هما تونسي (30 سنة) و فرنسي (42 سنة).

وكانت وزارة الدّاخليّة قد أعلنت في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنهُ أقدم مساء أمس 09 ماي 2023 عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وأسفرت العمليّة عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات مُتفاوتة الخطورة أستشهد أحدُهم، كما توفّي 2 من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

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