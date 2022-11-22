الخارجية: قدر تونس الثبات والنجاح والتألق ولن ترضى لذلك بديلا

أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في بيان اليوم الثلاثاء، عن تقديره للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في الدبلوماسية التونسية وجميع الكفاءات الوطنية من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية التي لم تدخر جهدا لتكون في مستوى القمة الفرنكفونية التي انعقدت بجربة وإنجاحها بما يزيد من إشعاع تونس في مختلف فضاءات انتمائها.

وأشارت الخارجية إلى أن رئيس الجمهورية اكّد في كافة مداخلاته أثناء أشغال القمة التزام تونس الثابت بالمبادئ الكونية والقيم المشتركة ودعوته إلى تبني مقاربة إنسانية في معالجة جميع القضايا الدولية بما يعود بالنفع على الإنسان حيثما كان، لَيبرهن حرصَ سيادته على أن تكون بلادنا وفيّة لتقاليدها ولتعهداتها وموضع تقدير واحترام كبيرين من قبل جميع الشركاء يُشهدُ لها بالتميز والقدرة على كسب الرهانات مهما كانت التحديات.

ووفقا لبيان الوزارة فإن « الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ختمت مؤتمر القمة 18 للفرنكوفونية بالقول أنّ تونس لم تخيّب الآمال التي عُلّقت عليها كما لم تخيّب جربة تطلعات ضيوفها لتكون قمة جربة بالفعل قمة التغيير والتطوير النوعي في الفضاء الفرنكوفوني ».

وأضافت الوزارة : « قدر تونس الثبات والصمود والنجاح والتألق ولن ترضى لذلك بديلا… كل الشكر والامتنان لكل من ساهم في نجاح هذه القمة وإعلاء راية تونس. »

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