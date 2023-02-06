الخارجية: لم يتمّ تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة لدى الجالية التونسية بتركيا وسوريا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنها تتابع بصفة متواصلة وبالتنسيق المُستمرّ مع سفارتنا بأنقرة وقنصليتنا العامة بإسطنبول وبعثتنا بدمشق، وضعية أفراد جاليتنا بكلّ من تركيا وسوريا عَقِبَ الزلزال المُدمّر الذي جدّ صباح اليوم بمناطق مُختلفة من هذيْن البلديْن الشقيقيْن، مُخلّفا خسائر بشريّة هائلة.
وطمأنت الوزارة أنه لم يتمّ إلى حدّ الآن تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة من بين أفراد الجالية التونسية بهذيْن البلديْن، داعية التونسيّين المتواجدين بكلّ من تركيا وسوريا إلى إتباع إجراءات السلامة والحذر والبقاء في اتصال مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بهذيْن البلديْن والإبلاغ عن كل ما قد يتمّ التوصّل به من مُعطيات، إن وُجدت، بشأن وضعيّات تخصّ أفراد جاليتنا أو طلبات مُساعدة من قبلهم على إثر هذا الزلزال، وذلك من خلال أرقام الهاتف التالية:
- سفارة الجمهورية التونسية بأنقرة:
هاتف قارّ: 00903124919657 – 00903124919635
هاتف جوّال: 00905347053088
- القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول:
هاتف قارّ: 00902122174156
هاتف جوّال: 00905315820850 – 00905345951885 – 00905364075499
- بعثتنا بدمشق:
هاتف قارّ: 00963116132700
هاتف جوّال: 00963936520748 – 00963116114473
كلمات البحث :الجالية التونسية;الخارجية;وفاة
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