الخارجية: لهذه الأسباب تمّ إعفاء سفير تونس المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الجمعة، أنّ قرار إعفاء سفير تونس المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، يعود لاعتبارات مهنية بحتة.

وبينت الوزارة بأن المسألة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي خاصة وأنّ عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها.

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