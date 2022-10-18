الخارجية: موقف السعوديّة من قرار « أوبيك+ » وجيه

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الثلاثاء، بلاغا تبعا لما أثاره قرار مجموعة « أوبيك + » من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض انتاج النفط بداية من غرة نوفمبر 2022.

واعتبرت تونس أن موقف المملكة العربية السعودية من هذا القرار الذي اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة يعدُّ وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية والتي تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء.

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