الخارجية: هجوم جربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة تونس



أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأربعاء، بلاغا على إثر الهجوم البشع والجبان الذي جدّ يوم أمس على هامش موسم الحج السنوي بمعبد الغريبة بجزيرة جربة، والذي أسفر عن مقتل مدنيّيْن اثنين تونسي وتونسي-فرنسي، من بين الحجيج، وثلاثة من أفراد قوات الأمن.

وتقدمت وزارة الخارجية بالتعازي والمواساة وأسمى عبارات التعاطف مع أسر الضحايا والتضامن مع حجيج معبد الغريبة.

كما عبرت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من قوات الأمن الذين تصدّوا ببسالة لهذا الهجوم وسيطروا على الوضع بكل اقتدار.

وشددت الوزارة على أن هذا الهجوم على الأبرياء لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة البلاد وتصميمها على مواصلة مقاومتها بلا هوادة لكل اشكال الجريمة ودحر من يقف وراءها.

وأكدت الوزارة أنه يجري التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في هذا الهجوم الجبان.

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