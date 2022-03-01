الخارجية: رحلتان جويتان اليوم لإجلاء 320 تونسيا من بولونيا ورومانيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه في إطار عمليات الإجلاء لأفراد جاليتنا بأوكرانيا التي أذن بها رئيس الجمهورية، فقد تمت برمجة رحلتين جويتين لهذا اليوم 1 مارس 2022، الأولى يؤمنها الجيش الوطني باتجاه بولونيا فيما تؤمن الناقلة الوطنية رحلة إلى رومانيا.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يكون حوالي 320 من مواطنينا بين عائلاتهم هذه الليلة.

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