الخطوط التونسية : إجراءات جديدة للسفر إلى تركيا

دعت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم السبت، حرفاءها المتجهين إلى مدينة اسطنبول التركية، إلى ضرورة الاستظهار بفحوص PCR سلبية تثبت خلوهم من كوفيد-19 بما لا يتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

وسيكون على جميع الركاب المتجهين إلى تركيا والذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، الاستظهار بالتحليل السلبي، وإلا فسيتم منع ركوبهم في طائرات الشركة المتجهة إلى تركيا.

وأوضحت الشركة بأنّه يمكن للمعنيّين مراجعة المصالح المختصة لمزيد من التفاصيل.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء يوم 29 ديسمبر الجاري.

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