الخطوط التونسية: الإجراءات الوقائية المتّخذة قد تؤدي لارتفاع كلفة رحلات الإجلاء

أعلنت شركة الخطوط التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، بأن رحلات الإجلاء التي تؤمنها لفائدة المسافرين العالقين بالمطارات تندرج في اطار التدابير المتخذة لمجابهة انتشار جائحة وبائية وبالتالي فإنها تقوم بتطبيق تسعيرة موحدة وتحرص على اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية والتجارية التي من شانها ان تؤدي الى ارتفاع كلفة هذه الرحلات.

ومنه :

1- أخذ الشركة بعين الاعتبار هذا الظرف الوبائي في نقل المسافرين من خلال عدم تسويق جزء من مقاعد طائراتها المخصصة في الغرض حتى تتمكن من تطبيق اجراء التباعد الوقائي بين المسافرين وعزل الوضعيات المشتبه بها

2- انطلاق العديد من رحلات الشركة شاغرة من تونس لجلب العالقين اي دون بيع المقاعد في مرحلة الذهاب

3- اللجوء الى تغيير وجهة الرحلات إلى جربة او المنستير في اطار اتمام عملية الحجر الصحي مع العودة بالطائرة شاغرة الى مطار تونس قرطاج

وتجدر الاشارة إلى ان عملية تحديد القائمات الاسمية للمسافرين العالقين الذين يقع اجلاؤهم تتم بالتنسيق مع البعثات الديبلوماسية التونسية بالخارج.

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