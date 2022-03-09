الخطوط التونسية السريعة تفتح خطا جديدا نحو قسنطينة بالجزائر

أعلنت الخطوط التونسية السريعة اليوم الأربعاء، عن افتتاح خطّ جويّ جديد من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه مطار قسنطينة محمد بوضياف الجزائري، بداية من يوم 12 مارس 2022، وذلك في إطار توسيع شبكة رحلاتها الدولية القريبة.

وتهدف الخطوط التونسية السريعة من خلال فتح هذا الخطـ الذي سيعمل في مرحلة أولى بمعدل رحلة واحدة كل يوم سبت، إلى مزيد دعم التبادل بين البلدين الشقيقين تونس والجزائر والى تقريب الشرق الجزائري من العاصمة التونسية، علاوة على دعم السياحة بين البلدين خاصة خلال الذروة الصيفية.

ويأتي انطلاق الخط الدولي الرابط بين تونس والجزائر لينضاف إلى الشبكة الدولية للخطوط التونسية السريعة التي تغطي اليوم مالطا وبالارمو ونابولي وروما الايطالية انطلاقا من تونس العاصمة، وطرابلس الليبية انطلاقا من مطار صفاقس طينة وقريبا من مطار جربة جرجيس، وفق بلاغ صادر عن الخطوط التونسية السريعة.

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