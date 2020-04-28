الخطوط التونسية تؤكد اقتطاع 50 % من أجور موظفيها بالخارج

أًصدرت شركة الخطوط التونسية مساء اليوم الثلاثاء، بلاغا توضيحيا تبعا لما وقع تداوله في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام الخطوط التونسية بإقتطاع نسبة 50 في المائة من أجور موظفيها الملحقين بالخارج .

وبينت الإدارة العامة للخطوط التونسية أن هذا الإجراء إستثنائي ووقتي ويدخل في إطار جملة القرارات المتخذة قصد التخفيف من الأعباء المالية القارة للشركة في فترة توقف النشاط ونقص السيولة تبعا لقرار غلق المجال الجوي وتوقف الرحلات بسبب جائحة الكورونا.

وتقدمت الإدارة العامة للخطوط التونسية بالشكر لكل الأعوان والموظفين بمختلف الأسلاك لما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على ديمومة الشركة ولمساهمتهم الفعالة في إجلاء المواطنين التونسيين العالقين في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الناقلة الوطنية أنها بصدد اعداد خطة لانقاذ المؤسسة بما يضمن استمرار نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل بها اعتبارا لدورها في تنمية الاقتصاد ولرمزيّتها الوطنية وستعرض الخطة على سلطة الاشراف حال استكمالها.

كما أهابت الخطوط التونسية بكافة العاملين صلبها لتجنب تداول المعطيات الخاطئة ومواصلة العمل من اجل ضمان سيرورة مؤسستهم خاصة في هذا الظرف الصعب.

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