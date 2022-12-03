الخطوط التونسية تتسلّم رابع طائرة إيرباص

تسلّمت الخطوط التونسية اليوم الجمعة 03 ديسمبر 2022، في إطار برنامج اقتناءاها الجديدة، طائرتها الرابعة الجديدة من طراز أ 320 نيو لتعزيز أسطولها ومزيد تطوير خدماتها وذلك بعد تسلّمها لثلاث طائرات من نفس النوع خلال أشهر ديسمبر 2021 وفيفري واكتوبر 2022 على أن يتمّ استكمال إجراءات تسلّم الطائرة الخامسة خلال النصف الأوّل من العام القادم 2023.

وستدعم الطائرة الجديدة كسابقاتها، الأسطول الحالي للناقلة الوطنية التّي تحتفل هذا العام بعيد ميلادها الرابع والسبعين، ويمثّل استلامها جزءاً من خطّة التجديد التي أعلنت عنها الشركة خلال السنوات الأخيرة والهادفة إلى تحسين الخدمات.

وستمكّن الطائرة الجديدة من تأمين التنقّل نحو وجهات جديدة والرقّي بخدمة المسافرين بإعتبار ما توّفره الطائرات من صنف أ 320 المستغلّة حاليا من قبل الناقلة الوطنيّة.

هذا وتتميّز طائرة إيرباص أ320 نيو بمقصورة جديدة ومجهزة بالكامل من أجل أن تمنح ركابها أكبر قدر من الراحة وذلك بفضل مساحتها الواسعة؛ كما توفر الطائرة الجديدة خدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) وأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة، وتتسع مقصورة الطائرة الجديدة التّي تعتبر من أفضل المقصورات المستغلّة من قبل شركات الطيران في البحر الأبيض المتوّسط لـ 12 راكباً على درجة الأعمال و138 راكباً على الدرجة الاقتصادية.

وقد تم تصميم طراز طائرة أ 320 نيو وفق أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد ويتميز تصميمها بأطراف الأجنحة المعروفة باسم Sharklets والديناميكية الهوائية التي توّفر إقتصاد في حجم استهلاك الوقود بنسبة 20 في المئة وتمكّن من التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع الجيل السابق من طائرات إيرباص.

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