الخطوط التونسية: تحليل PCR إجباري للمسافرين إلى المغرب

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها يوم الإثنين، أنّه يتعيّن على المسافرين إلى المغرب الإستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبية لكوفيد 19 « بي سي آر » لم يمض على القيام به 48 ساعة قبل الدخول إلى الأراضي المغربية، ولا يُستثنى من هذا الإجراء المسافرين الملقّحين ضدّ الفيروس.

ولا ينطبق الإجراء على المسافرين الحاملين لشهادة تلقيح حيث يتم اعفاؤهم من الحجر الصحّي، وفق ما أقرّتها الحكومة المغربية مؤخرا.

ويتعين على المسافرين، الذّين لم يقوموا بالتلقيح ضد الفيروس التاجي أو من لم يتلقوا الجرعة الثانية من التلقيح، الخضوع إلى الحجر الصحي لمدّة 10 أيام بأحد الفنادق المعنية، وإجراء اختبار كوفيد-19 في اليوم التاسع.

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