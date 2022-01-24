الخطوط التونسية تلغي رحلاتها نحو بوركينا فاسو

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، وذلك إلى حين إشعار آخر.

ودعت الخطوط التونسية عملائها للحصول على أي معلومات للاتصال بمركز الاتصال الخاص بها على الأرقام التالية:

- من تونس على الرقم: 81 10 77 77

- من الخارج: 70103700 (+216) / 70101300 (+216)

أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي: callcenter@tunisair.com.tn

كلمات البحث :الخطوط التونسية;بوركينا فاسو;رحلات