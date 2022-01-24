الخطوط التونسية تلغي رحلاتها نحو بوركينا فاسو

اخر تحديث : 24/01/2022

الخطوط التونسية

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، وذلك إلى حين إشعار آخر.
ودعت الخطوط التونسية عملائها للحصول على أي معلومات للاتصال بمركز الاتصال الخاص بها على الأرقام التالية:
- من تونس على الرقم: 81 10 77 77
- من الخارج: 70103700 (+216) / 70101300 (+216)
أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي: callcenter@tunisair.com.tn


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