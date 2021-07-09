الخطوط التونسية تنفي ادّعاء مسافرة سرقة حقيبتها وتُوضّح

نفت شركة الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، ما ورد بفيديو تم تداوله يوم الخميس 8 جويلية 2021 على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تصريح مواطنة تونسية قادمة من كندا عبر مطار مونتريال على متن الرحلة عدد TU203 وادعائها بسرقة حقيبتها.

وأوضحت الشركة بأنه تبيّن بعد التحريات اللازمة ان الحقيبة المعنية لم يُسمح بشحنها من قبل السلطات الكندية على متن طائرة الخطوط التونسية في مطار مونتريال وذلك لاحتوائها على معدات ممنوعة من الشحن.

كما فنّدت الشركة في بلاغها، كافة المغالطات والادعاءات الباطلة التي تمسّ من سمعتها، مؤكدة أنها لن تتوانى في تتبّع كل من يمس من مصداقيتها قضائيا و تعهّدت المصالح المختصة بتقديم شكاية في الغرض.

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