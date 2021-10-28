الخطوط التونسية: توقيع عقد لإقتناء 4 طائرات ايرباص 320 نيو

تمّ عشية اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، بمقرّ الخطوط التونسية توقيع عقد بيع وإعادة تأجير sale and lease back مع شركة إيجار للطائرات هي الأولى على المستوى العالمي، وذلك بإشراف الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلّي وبحضور ثلة من الإطارات السامية للشركة.

وبموجب هذا العقد، ستتمكن الناقلة الوطنية من إقتناء أ4 طائرات من نوع « إيرباص 320 نيو »، سيتمّ تسلّم الاولى منها في شهر ديسمبر 2021 أما الثانية والثالثة والرابعة ستكون خلال سنة 2022 على أن يتمّ لاحقا استكمال عملية التعاقد من أجل إقتناء طائرة خامسة لتعزيز أسطول الناقلة الوطنية.

وستتمكن الخطوط التونسية، باعتماد هذه الصيغة التعاقدية البديلة من توفير السيولة وتجديد أسطولها تدريجيا وتحسين خدماتها علما وأن طائرات « إيرباص 320 نيو »، المجهزة بأحدث التكنولوجيات، تتميز باقتصادها في استهلاك الوقود، وفق بلاغ صادر عن الشركة.

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