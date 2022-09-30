الخطوط التونسية تُؤكّد أن الأرصدة المالية لحساباتها تمكّنها من الإيفاء بإلتزاماتها

أصدرت شركة الخطوط التونسية اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا تبعا لصدور المذكرة الداخلية للخطوط التونسية بتاريخ اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 حول العقل التوقيفية المضروبة على حسابات الشركة لدى البنوك التونسية.

وأكدت الإدارة العامة للشركة أنّ الإطار الذي استوجب إصدار هذه المذكّرة جاء ردّا على إقدام عدد من موظّفي الشركة من متقاعدين وحتّى مباشرين، على الإضرار بمصالح الشركة من خلال ضرب عقل توقيفية متواترة على حساباتها تزامنت مع سداد أجور شهر سبتمبر 2022 التي تمّ صرفها رغم ذلك في الآجال.

وأكدت الخطوط التونسية أنّ الأرصدة المالية لحساباتها تمكّنها من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه جميع المزوّدين والحرفاء في الآجال المتّفق عليها، كما تسمح لها بسداد الأجور في مواعيدها، إلاّ أنّ الإشكال يكمن في كون العقل المضروبة على الحسابات المذكورة، قد تعيق مصالح الشركة عن التصرّف فيها بصفة ظرفية خاصة أثناء فترة خلاص الأجور بإعتبار طول الإجراءات القانونية التي يقتضيها رفع هذه العقل.

هذا وأكدت الخطوط التونسية أنّ هذه النزاعات الشغلية الداخلية لا يمكن أن تحجب حرص الشركة على مواصلة الجهد للمحافظة على نسق تطوّر نشاطها التجاري منذ بداية العام الحالي وتهيب بأبنائها النأي عن مثل هذه الممارسات والإلتفاف حول مؤسّستهم حفاظا على سمعتها وضمانا لديمومتها.

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