الخطوط التونسية تُعدّل شروط الدخول الى ايطاليا

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن اجراء تعديلات على شروط الدخول الى ايطاليا.

وأفادت الخطوط التونسية بأنه يتعين على المسافرين الى ايطاليا، تعمير وتوقيع نسختين من استمارة « التصريح الذاتي »، وتسليم النسخة الاولى الى نقطة شرطة الحدود، وتقديم النسخة الثانية الى طاقم الطائرة والتي تتم اعادتها للاستظهار بها عند الوصول الى الوجهة.

واضافت الناقلة الجوية الوطنية، انه يتعين على المسافرين تعمير وامضاء الاستمارة الخاصة بالتصريح على الصحة.

ويمكن حسب المصدر ذاته تحميل الاستمارات على الرابط التالي:

https://cutt.ly/ivCEl7D



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