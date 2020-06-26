الخطوط التونسية تُعلن عن إجراءات صحية جديدة تحسبًا لفتح الحدود

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن إجراءات صحية جديدة تحسبًا لفتح الحدود بداية من يوم غد السبت 27 جوان 2020، وذلك لتجنب موجة ثانية من عدوى كوفيد -19 وتنسحب هذه الإجراءات على جميع الرحلات الجوية وحتى إشعار آخر مع التأكيد على ضرورة احترامها من قبل كافة الحرفاء.

وتتمثل هذه الإجراءات، حسب نص البلاغ، في:

- إلزامية حمل الكمامة طوال الرحلة (عند التسجيل وعند الصعود و أثناء الرحلة وعند النزول) لجميع الركاب باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

-يتعين على الركاب احترام التباعد الجسدي من خلال ترك مسافة لا تقل عن متر واحد عند اتمام مختلف اجراءات السفر (عند التسجيل والصعود….).

-سيتم تثبيت واقيات زجاجية حيثما أمكن ذلك في المطارات.

-إلزامية حمل الكمامات بالنسبة للعاملين الذين لهم اتصال بالركاب وأفراد الطاقم ويمكن للشركة رفض الصعود بالنسبة للركاب الذين امتنعوا عن الخضوع لقيس درجة حرارتهم.

وأكدت الخطوط التونسية ضرورة احترام الإجراءات المتعلقة بحجم وعدد أمتعة المقصورة او بقية الامتعة ودعت المسافرين للحد من تحركاتهم في مقصورة الطائرة والبقاء في مقاعدهم طوال الرحلة مع التقليل من الخدمات على متن الطائرة للتقليص من الاحتكاك بين أفراد الطاقم والركاب.

كما سيتم رفع كل المجلات والصحف من على متن الطائرة لتجنب خطر العدوى الى جانب تجهيز الطائرات بنظام ترشيح للهواء عالية الجودة تقوم بإزالة الملوثات الفيروسية والبكتيرية بما في ذلك الملوثات الدقيقة من اجل ضمان جودة الهواء طبقا للمعايير الصحية.

كما تهم الاجراءات الجديدة التنظيف الصارم واليومي داخل الطائرة واعتماد بروتوكولات جديدة تتعلق بتطهير جميع الأسطح التي تلامس الركاب وذكّرت الشركة بأن الركاب مدعوون للوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد المغادرة من أجل الحصول على الوقت اللازم للقيام بالإجراءات الصحية والحصول على الوقت الكافي للتسجيل وإيداع الأمتعة واتمام الاجراءات الامنية.

وأكدت الخطوط التونسية أيضًا أن بوابة الصعود إلى الطائرة تغلق قبل 20 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة وفي جميع المطارات التونسية.

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