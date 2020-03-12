الخطوط التونسية تُقاضي المريض بكورونا الهارب إلى فرنسا

أعلن الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي اليوم الخميس 12 مارس 2020، أن الشركة تقدمت بقضية عدلية ضد المريض بفيروس كورونا أصيل ولاية بنزرت الذي استعمل طائرة الشركة للفرار من الحجر الصحي إلى ستراسبورج الفرنسية.

وبين المنكبي في تصريح لإذاعة إي أف أم اليوم الخميس، بأن المسافر تسبب في أضرار مادية كبيرة للشركة التي أمنت المبيت والإقامة لكل المتواجدين على الطائرة بعد الحادثة إضافة إلى الإضرار بسمعة الشركة وبقاء الطائرة التي استعملها المريض في وضع توقف لمدة يومين ما سبب خسائر مادية كبيرة.

وأوضح المنكبي أن السلطات الفرنسية على غرار الشركة قامت بمقاضاة المريض لعدم إلتزامه بقواعد السلامة وتشكيله خطراً على بقية المسافرين.

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