الخطوط التونسية تُوضح سبب تأجيل جلب شحنة معدات طبية من الصين

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، للرأي العام أنّه في إطار معاضدة مجهود الدولة لمجابهة جائحة كورونا، تمّ برمجة رحلة جوّية اليوم الأحد 5 أفريل 2020 بإتجاه الصين قصد جلب معدّات وتجهيزات طبّية لفائدة وزارة الصحة، غير أنّه وبعد إقلاع طائرة الخطوط التونسية بحوالي 20 دقيقة تمّ إعلامنا من قبل المزوّد صاحب الشحنة المتّفق عليها بعدم جاهزيتها لأسباب فنّية بحتة.

وتبعا لذلك تمّ إعطاء الإذن للطائرة المذكورة بالعودة، هذا وسيتمّ تأمين الرحلة من جديد حال إستكمال الإجراءات الفنّية الخاصة بالمزود الصيني.

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