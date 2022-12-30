الخطوط التونسية تُوفّر أكثر من 17 ألف مقعدٍ خلال العطلة الشتوية

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ شركة الخطوط التونسية السريعة اتخذت لتأمين سفراتها خلال العطلة الشتوية وذلك للفترة الممتدة بين 16 ديسمبر 2022 و01 جانفي 2023إجراءات استثنائية خاصة سواء بالداخل أو بالخارج تمثلت في:

1. تامين ثلاث رحلات إضافية على مطار توزر

2. تامين ثلاث رحلات إضافية على جنوب ايطاليا

3. استئناف الرحلة اليومية الثالثة العادية على مطار جربة

وبذلك وفرت الشركة خلال العطلة الشتوية 605 17 مقعدا أي بإضافة 29.4 %بالمقارنة مع فترة ما قبل العطلة مؤمّنة نقل 650 14 مسافرا على خطوطها أي بإضافة 67 % مقارنة بنفس الفترة التي سبقت العطلة ومسجلة بذلك ارتفاعا في مؤشر التعبئة من 64% إلى 83%.

كلمات البحث :الخطوط التونسية;العطلة الشتوية;مقعد