الخطوط التونسية: خلل فني طارئ وراء الهبوط الاضطراري للرحلة المتجهة إلى ليون

أصدرت الخطوط التونسية مساء اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا تبعا لعودة طائرة الخطوط التونسية أدراجها بعد اقلاعها على الساعة 7.10 صباح اليوم 8 مارس 2021 من مطار المنستير في رحلتها عدد TU462 باتجاه مدينة ليون وعلى متنها 105 مسافرا.
وبينت الناقلة الوطنية بأن قائد الطائرة المذكورة غيّر مسار الرحلة نحو مطار تونس قرطاج نتيجة لخلل فني طارئ، مشيرة إلى أنه تم تأمين الرحلة نفسها بواسطة طائرة أخرى من هذا المطار باتجاه ليون وفقا لمعايير سلامة الطيران والمسافرين مع اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال.
كلمات البحث :الخطوط التونسية;خلل;ليون;هبوط
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.