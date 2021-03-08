الخطوط التونسية: خلل فني طارئ وراء الهبوط الاضطراري للرحلة المتجهة إلى ليون

أصدرت الخطوط التونسية مساء اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا تبعا لعودة طائرة الخطوط التونسية أدراجها بعد اقلاعها على الساعة 7.10 صباح اليوم 8 مارس 2021 من مطار المنستير في رحلتها عدد TU462 باتجاه مدينة ليون وعلى متنها 105 مسافرا.

وبينت الناقلة الوطنية بأن قائد الطائرة المذكورة غيّر مسار الرحلة نحو مطار تونس قرطاج نتيجة لخلل فني طارئ، مشيرة إلى أنه تم تأمين الرحلة نفسها بواسطة طائرة أخرى من هذا المطار باتجاه ليون وفقا لمعايير سلامة الطيران والمسافرين مع اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال.

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