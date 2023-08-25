الخطوط الجوية التونسية تتسلم الطائرة الأخيرة ضمن برنامج تعزيز أسطولها

تسلمت الخطوط التونسية اليوم الجمعة 25 أوت 2023، الطائرة الأخيرة ضمن برنامج تعزيز أسطولها المتضمن لـ5 طائرات من الجيل الجديد من نوع A320neo وكان في استقبالها وزير النقل ربيع المجيدي.

وحضر أيضا كل من رئيس ديوان وزير النقل والرئيس المدير العام للخطوط التونسية والمدير العام للطيران المدني .

وتوفّر هذه الطائرة من نوع A320neo طاقة استيعاب بـ 150 مقعدا ، 12 مقعدا بالدرجة الأولى و 138 مقعدا بالدرجة الإقتصادية، وتتميّز بتكنولوجيا عالية وحديثة تمكن من تحقيق أهداف بيئية واقتصادية تتمثّل في التقليص من استهلاك الوقود بنسبة تقدّر بـ 20 % مقارنة ببقية الطائرات الأخرى للخطوط التونسية .

وأكدت وزارة النقل في بلاغ لها، أن اقتناءات الخطوط التونسية ستمكّن من تحسين الخدمات والحفاظ على انتظام الرحلات وتعزيز شبكة خطوط الناقلة الوطنية قصيرة ومتوسطة المدى وتوسيعها على أسواق جديدة.

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