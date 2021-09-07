الخليفي يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار موقف مساند للبرلمان التونسي

اعتبر النائب عن حزب قلب تونس المجمدة عضوية بالبرلمان أسامة الخليفي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء، أنّ تونس تعيش على وقع انحراف دستوري خطير عطل أهم مؤسساته الديمقراطية الشرعية، مؤكدا أنه تم التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضع العديد منهم تحت الإقامة الجبرية وجُرّدوا من الحصانة وحُوكم البعض الآخر أمام المحاكم العسكرية.

واعتبر الخليفي قرارات رئيس الجمهورية تعديا على الديمقراطية البرلمانية، داعيا النادي الديمقراطي الدولي إلى التحرك بسرعة لمساعدة تونس على العودة السريعة إلى مسارها الديمقراطي والدستوري، وفق تعبيره.

وشدد الخليفي على أن فضاء الدكتاتورية هو التربة الخصبة لإنتاج الإرهاب، معتبرا أن إلغاء قيم المواطنة هو ما يُشجع أصحاب الأفكار المتطرفة والهدامة على إشاعة ثقافة الموت والتهديد.

والخليفي « المنظمة الدولية للوقوف مع تونس حتى لا يذبل ياسمين بلدنا كما ذبل قرنفل الثورة الاسبانية ذات خريف » وإصدار موقف مساند للبرلمان التونسي وتشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع المجلس النيابي المنتخب في أقرب وقت .

يُشار إلى أن رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي كان قد فوّض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيله في هذا المؤتمر الذي تلقى دعوة من الإتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أشغاله.

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