الخميس: «السكك الحديدية» في اضراب



أعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، دخول الأعوان في إضراب بداية من الساعة 00.00 ليلا من يوم 15 جوان إلى الساعة 00.00 ليلا ليوم 16 جوان 2022 .

ويأتي ذلك استجابة لمقررات الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022 والتي تقرر فيها الدخول في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022.

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