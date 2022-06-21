الخميس: تنسيقية الهياكل القضائية تنظم «يوم غصب»

تنظّم تنسيقية الهياكل القضائية يوم الخميس 23 جوان 2022، تجمعا عاما للقضاة تحت عنوان « يوم غضب » وذلك بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس.

وورد في نص البلاغ أن هذا « التجمع يأتي من أجل إلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 والتصدي لمحاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية » .

ووجهت التنسيقة الدعوة « لجميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور بكثافة بالزي القضائي » إضافة لكل وسائل الاعلام والصحفيات والصحفيين للحضور والتغطية ».

كلمات البحث :الهياكل القضائية;تنسيقية;يوم غضب