الخياري: من الممكن أن أتنازل عن الحصانة ولكن لن أتنازل عن إدانتي للإساءة للرسول

أكد النائب المستقل بمجلس الشعب راشد الخياري في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، أنه من الممكن أن يتنازل عن الحصانة و البرلمان و لكن لن يتنازل عن إدانته لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه و سلم.

وأضاف الخياري: « محمد رسول الله أهم و أعظم من المجد و البرلمان و السياسة و العالم برمته » .

كما أكد الخياري في نص تدوينة أخرى له مساء اليوم، بأنه تلقى إتصالات من ابناء الجالية التونسية بفرنسا تفيد بأن كل الاعلام الفرنسي تجند ضده خلال هذه اللحظات، وفق تعبيره.

وكان النائب راشد الخياري قد أورد في تدوينة له مساء أمس الجمعة ما يلي:

« الإساءة لرسول الله صلى الله عليه و سلم هي أعظم الجرائم و على من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد » .

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