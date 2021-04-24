الخياري يُراسل الغنوشي والبرلمان يدعو وزير الدفاع إلى جلسة استماع

وجّه النائب المستقل بمجلس نواب الشعب راشد الخياري يوم أمس الجمعة، مراسلة إلى رئيس مجلس الشعب، طالبه فيها بالتدخل العاجل ومنع الخصم والضد من استعمال سلطته على القضاء العسكري للتنكيل به، وفق ما ورد في نص المراسلة.

واعتبر الخياري أن ما تعرض له هي ملاحقة ظالمة من قبل القضاء العسكري.

وكشف الخياري في مراسلته بأن « هناك قضية قد تم نشرها في هذا الشأن من قبل أطراف أخرى لدى محكمة المحاسبات تضم مؤيدات لا يرتقي لها الشك وتُؤيد ما كشفه خلال الأيام الأخيرة. »

من جهته، وجه رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يوم امس مراسلة حملت توقيع الكاتب العام للمجلس عادل الحنشي، إلى وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي يعلمه من خلالها ان اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تطلب الاستماع اليه حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية وتدخل القضاء العسكري واصداره بطاقة جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة.

وفي تعليقه على مراسلة رئيس البرلمان لوزير الدفاع، اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن هذه الوثيقة لا تملك أي صفة ادارية رسمية متساءلا عن معنى تفويض راشد الغنوشي للكاتب العام لمجلس نواب الشعب وهي وظيفة ادارية حتى يمضي مراسلة دون علم النواب ونائبي الرئيس بشأن مسألة حساسية تشمل وزارات سيادية والأمن القومي.

وشدد الفتيتي على أن هذه المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة .

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