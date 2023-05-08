الدائرة الجناحية تؤجل النظر في قضية رفعها نقابي أمني ضدّ الغنوشي

قررت الدائرة الجناحية السادسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الإثنين 8 ماي 2023، تأجيل النظر في قضية رفعها رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطن، ضد راشد الغنوشي، من أجل تهم الاشادة والتمجيد والدعوى على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان، الى موعد لاحق لجلب الغنوشي من السجن

ويذكر ان القضية تتعلق بتصريحات للغنوشي وصف فيها اعوان الامن بـ « الطواغيت » خلال حضوره موكب دفن وتأبين أحد قيادي النهضة بتطاوين.

كلمات البحث :الدائرة الجناحية;الغنوشي;قضية;نقابي