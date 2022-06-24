الداخلية: إحباط عملية إرهابية بالعاصمة والقبض على الفاعل

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، 24 جوان 2022، إحباط عملية إرهابية ليلة البارحة حاول من خلالها عنصر من الذئاب المنفردة القيام بها ضدّ التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة بشارع الحرية وسط العاصمة والقبض على محاول منفذ العملية الإرهابية وحجز أداة الجريمة.

وأكدت الخليفي أن الأبحاث متواصلة لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته .

من جهته، أوضح المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية فاخر بوزغاية بأن العملية الإرهابية تورط فيها شخص ذو سوابق عدلية متطرف دينيا وغادر السجن سنة 2021، حيث حاول أمس القيام بالعملية وسط العاصمة ما أدى إلى جرح 2 أمنيين .

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