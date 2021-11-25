الداخلية: إنهاء صفة مكلف بمأموريّة لـ34 إطارا بمصالح الديوان

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الوزير أذن أن تكون أوّل مهمّة تدقيق يمضيها منذ توليه الوزارة تتعلق بمصالح ديوانه وذلك لإضفاء مزيد النجاعة على عمل مختلف المصالح بالدّيوان وضبط المهمّات بكلّ دقة وترشيد النفقات والمحافظة على المال العام.

كما أذن الوزير في الإطار ذاته بإنهاء صفة مكلف بمأموريّة لعدد 34 إطارا يتمتعون بمنح وإمتيازات دون مباشرة أيّ مأموريّة بالدّيوان.

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