الداخلية: احذروا… ضباب كثيف بالطريق الوطنية عدد 05

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق الوطنية رقم 05 من الكلم 109 مدخل الكريب إلى كلم 119 مدينة الكريب.

ودعت الوزارة مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

- 71.960.448

- 71.963.512

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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