الداخلية: اعتداءات بالحجارة والمقذوفات على أمنيين في احتجاجات لجماهير الإفريقي

تجمهر اليوم السبت 09 جانفي 2021، عدد كبير من جماهير النادي الإفريقي أمام مقرّ وزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية المحيطة بها للتعبير عن مطالب تهم فريقهم.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم، أن عددا هاما من هذه الجماهير حاول اقتحام هذه المنشآت الرياضية، وبمحاولة الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان الحيلولة دون ذلك، تولت مجموعة كبيرة من الجماهير الإعتداء على الأعوان والإطارات الأمنية بالحجارة والمقذوفات، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج، هذا واستوجبت الوضعية التدخل، طبقا للتراتيب المعمول بها قانونا، للحفاظ على سلامة الوحدات الأمنية ومقر وزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية والممتلكات العامة والخاصة المتواجدة بمحيطها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية وإحاطتها بتفاصيل وقائع هذا الاعتداء، حيث أذنت بفتح بحث عدلي لدى وحدات إدارة الشرطة العدلية.

ودعت وزارة الداخلية جماهير كل الفرق الرياضية إلى التحلي بالروح الرياضية إبان التعبير عن مطالب تهم فرقهم وعدم اعتماد العنف في إبلاغها.

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