الداخلية: الأعمال التخريبية بمقابلات كرة القدم يمكن أن تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أن على إثر تداول اخبار مفادها اعتزام البعض القيام بأعمال شغب وتخريب بمناسبة مقابلات كرة القدم المبرمجة ليوم الأحد الجاري، فإنها ستتصدى بكل صرامة لكل محاولة في هذا الإطار تطبيقا للقانون، وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة وستتمسك تبعا لذلك بإثارة ومتابعة كل التتبعات العدلية المستوجبة في الغرض.

وذكّرت الوزارة بأن مثل هذه الأعمال التخريبية يمكن ان تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب وقد تعرض مرتكبيها إلى عقوبات مشددة.

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