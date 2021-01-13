الداخلية: الإغلاق التام للمحلات والمقاهي والمطاعم خلال الحجر الصحي

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، تبعا للإجراءات الهادفة للحدّ من تسارع انتشار فيروس كورونا والمعلن عنها من قبل وزارة الصحّة بتاريخ 12 جانفي 2021، عموم المواطنين إلى:

- تطبيق حظر التجوال بداية من الساعة 16:00 إلى الساعة 06:00 من اليوم الموالي وذلك ايام 14 و15 و16 و17 جانفي 2021.

- منع التنقل بين المدن خلال أيام الحجر الصحّي الشامل (14 و15 و16 و17 جانفي 2021) ما عدى عمليات التزوّد والتزويد والقطاعات الحيوية مع الإستظهار بما يفيد الضرورة القصوى لذلك.

- تعليق كافة أنواع التظاهرات والأنشطة والإحتفالات، بجميع الفضاءات المفتوحة والمغلقة، التي تستوجب المشاركة الحضورية للمواطنين بمختلف أنواعها.

- التقيد التام بتطبيق هذه الإجراءات باستثناء الوضعيات المتأكدة على غرار الحالات الصحّية أو أمر جلل أو اقتناء المستلزمات والحاجيات الحياتية من النقاط القريبة من مقر السكنى واعتماد فرد عن كل عائلة مع اتخاذه للوسائل الوقائية اللازمة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من العدوى.

- الإغلاق التام للمحلات والمقاهي والمطاعم بكافة أصنافها أيام 14 و15 و16 و17 جانفي 2021.

- مواصلة إلتزام المواطنين بإتخاذ الإجراءات الوقائية وخاصة منها إرتداء الكمامات.

هذا وأكدت وزارة الداخلية لعموم المواطنين بأن وحداتها ستتولى تطبيق الإجراءات سالفة الذكر بكل دقة وذلك حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، كما أكدت أن مختلف هياكلها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدّ المخالفين.

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