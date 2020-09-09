الداخلية: الحالة الصحية للوكيل رامي الإمام تشهد تحسنا متواصلا

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020، أن وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » تولّى صباح اليوم الاتصال مجددا هاتفيا بصفة مباشرة بمدير المستشفى للإطمئنان على صحة الوكيل بالحرس الوطني « رامي الإمام » الذي يواصل تلقي العلاج بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة وقد أفاده بأن حالته تشهد تحسنا متواصلا.

كما تولّى في الإطار ذاته الاتصال مجددا صبيحة هذا اليوم بعائلته للإطمئنان عليهم والرفع من معنوياتهم، مؤكدا لهم أنه يتولى شخصيا متابعة الحالة الصحية للوكيل « رامي الإمام ».

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